Como, un cinghiale a spasso per le vie di Sagnino. Residenti preoccupati

Quanti di voi fanno una corsetta mattutina? Nessuno stupore quindi nel vedere un runner sul marciapiede alle 6.30. Non fosse per il fatto che questo corridore di “gambe” ne ha 4 e per la verità sembra a tratti un po’ spaesato. Un’auto lo affianca e lo immortala nel video che vedete.

È un cinghiale e noi ci ridiamo un po’ su, per la bizzarria della scena. In realtà con i cinghiali c’è poco da scherzare, danni alle cose e soprattutto alle persone sono purtroppo all’ordine del giorno la dove questi impetuosi animali si avvicinano troppo alle case. “Abbiamo appena ripulito il bosco per renderlo vivibile – ci spiega Vittorio Mottola, ex consigliere del Comune di Como e sempre attivo nella vita civica – ora speriamo che i cinghiali non facciano danni, specialmente agli orti. Le autorità competenti devono prendere coscienza di questo problema: con i cinghiali non si scherza!”.