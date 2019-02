Investito a Sagnino: paura per un bambino di 11 anni

Incidente stradale a Sagnino, quartiere di Como, dove un bambino di 11 anni è stato investito nel primo pomeriggio di giovedì 7 febbraio 2019. E' successo in via Pio XI intorno alle 14.

Secondo quanto appreso, il bambino stava attraversando la strada vicino al civico 50 quando una macchina che scendeva da Sagnino diretta verso via San Giacomo lo ha urtato alle spalle. Il bambino è stato sbalzato qualche metro più avanti atterrando sulla cartella di scuola e sul fianco destro, perdendo coscienza per qualche secondo.

Degli operai che stavano facendo lavori stradali poco distante sono subito accorsi per prestare soccorso al bambino e all'automobilista che lo ha urtato, spaventato dall'accaduto. Hanno subito allertato i soccorsi con la massima urgenza e cercato di tranquillizzare il ragazzino, molto spaventato.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Como.

Una volta giunta l'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, il bambino è stato immobilizzato e tranquillizzato in attesa dell'arrivo dell'automedica da Como.

Grande spavento per le sue condizioni.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo: ha riportato traumi a schiena, gambe e bacino, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale di Como che ha bloccato la strada per permettere i soccorsi.