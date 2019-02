Bambino investito in via Pio XI, i residenti lo avevano detto: "Strada pericolosa"

Poteva essere evitato l'incidente avvenuto il 7 febbraio 2019 in via Pio XI a Como, nel quartiere di Sagnino? Per qualche residente della zona forse sì. Da tempo, infatti, i cittadini, ma soprattutto i genitori dei bambini, hanno segnalato all'amministrazione comunale la necessità di mettere in sicurezza la strada realizzando attraversamenti pedonali sicuri o, per lo meno, sistemando quello già esistente. Come si vede dalle foto, infati, le strisce pedonali sono sbiadite e il cartello che indica la presenza dell'attraversamento pedonale non è oscurato dalle piante solo perché qualche residente si è preso la briga di sfrondarle per lasciare il segnale visibile.

A quanto risulta l'ultima segnalazione al settore Strade del Comune sarebbe stata inviata attraverso posta certificata da un genitore nell'aprile del 2018. Da allora nulla è stato fatto e la pericolosità per i bambini che percorrono la strada, magari a ritorno da scuola, è reale. La speranza è che l'amministrazione comunale intervenga al più presto anche e soprattutto per evitare un altro investimento.