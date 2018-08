Ladri in villa a Sagnino, rubano i ricordi di una vita

Furto in abitazione nel primo pomeriggio del 30 agosto 2018 a Como. A farne le spese è stata una famiglia che abita in via Solari, tra Monte Olimpino e Sagnino. Il furto è stato commesso verosimilmente tra le 13.30 e le 15.30, orario in cui il proprietario è rincasato e ha trovato la camera da letto completamente a soqquadro. "Hanno buttato tutto per aria - ha raccontato l'uomo - e portato via un paio di orologi preziosi e tanta oggettistica, non necessariamente costosa, ma di grandissimo valore affettivo visto che erano i ricordi miei e di mia moglie che avevamo da quando eravamo bambini".

La polizia scientifica ha eseguito i rilievi nella speranza di acquisire elementi utili per individuare i responsabili del furto. Ad ogni modo, stando a quanto raccontato dalla famiglia, nell'ultimo periodo un individuo sospetto in sella a una moto si sarebbe aggirato spesso per la zona e senza mai togliersi il casco che indossava avrebbe suonato il campanello a più abitazioni (tra le quali quella colpita il 31 agosto) approfittando della presenza di anziani per farsi aprire il cancello e per poi fuggire quando gli è stato opposto un netto rifiuto. Evidentemente ha trovato il modo di introdursi di nascosto nella villetta di via Solari. I proprietari ribadiscono l'avvertimento: "Occhi aperti se notate una motocicletta sospetta".