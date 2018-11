Spacca il finestrino dell'auto e ruba un telefonino: arrestato a Sagnino

Un uomo di 50 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia locale di Como a Sagnino nella mattina di domenica 18 novembre 2018 con l'accusa di aver rotto il finestrino di un'auto e rubato un cellulare lasciato nell'abitacolo dalla proprietaria, una donna che si trovava nella chiesa di San Paolo per la messa domenicale.

Secondo quanto ricostruito dai vigili, intorno alle 9,30 l'uomo ha colpito con il gomito il vetro del finestrino anteriore della Fiat 500 della donna mandandolo in frantumi, ha preso il telefono e si è allontanato verso via Fattori, dove è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale che aveva assistito alla scena.

La perquisizione ha consentito di trovare immediatamente il telefono e l'uomo avrebbe ammesso di averlo rubato e di aver danneggiato la vettura.

E' stato accompagnato in Comando per gli atti di rito: a suo carico sono risultati numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sentito il pubblico ministero di turno, la dottoressa De Salvo, l'uomo è stato tratto in arresto e il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria.

Comparso nella mattinata di lunedì in Tribunale per essere sottoposto a processo con rito direttissimo, l'uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, 400 euro di multa con pena sospesa.

Il servizio di controllo del territorio da parte delle pattuglie del pronto intervento della polizia locale viene effettuato con particolare attenzione nelle aree con maggiore afflusso di persone (chiese, cimiteri, zone turistiche) e dove più alta è la probabilità che male intenzionati tentino di mettere a segno dei colpi.