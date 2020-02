Illuminazione in parchi, passeggiate e sottopassi: il Comune di Como mette i led

Sono stati ultimati nei tempi programmati gli interventi di rifacimento dell'impianto di illuminazione in via Cantoni, che da oggi sarà in funzione. Nella stessa zona si è provveduto a sostituire tutte le lampade sulla passeggiata Gelpi con lampade a led per un migliore efficacia degli impianti.

Sono stati ultimati anche ulteriori interventi di realizzazione o completamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione avviati nelle scorse settimane.

Dopo il completamento dell’impianto di illuminazione in via Vertua Gentile la settimana scorsa, è stato interamente riqualificato l’impianto di illuminazione nel parco di via Fattori, a Sagnino, eliminando i vecchi corpi illuminati con sorgenti al mercurio e installandone di nuovi con sorgente led. Sono state traslate alcune posizioni per migliorare l'illuminamento e sono stati integrati alcuni sostegni con i relativi corpi illuminati che nel corso del tempo erano stati rimossi. A parità di emissione luminosa, il nuovo impianto consentirà una riduzione dei consumi circa del 60 percento.

Riqualificato anche l’impianto di illuminazione del sottopasso di via Napoleona all’altezza di via Castellini. Sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti con nuovi apparecchi a led, con contestuale rifacimento delle linee di alimentazione e del relativo quadro elettrico.

