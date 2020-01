Sagnino, quartiere di inciviltà: la vegognosa sporcizia che regna nelle strade

Dovrebbe essere un ridente quartiere residenziale, invece per colpa dell'inciviltà di pochi a Sagnino in numerosi angoli e strade regna la sporcizia. Autore di questo piccolo reportage fotografico è un lettore di QuiComo residente in questa frazione di Como.

E' bastata un breve passeggiata per accorgersi di quanti rifiuti siano disseminati ai bordi della strada, nelle aiuole e in altri punti neanche troppo nascosti. In via Pirandello, via Deledda, via San Giacomo e in altre strade di Sagnino vi sono numerosi rifiuti abbandonati: un ombrello e un bidone della spazzatura in un prato vicino al parcheggio tra via Segantini e via Deledda; un anfratto utilizzato come disacarica in via San Giacomo; un sacchetto della spazzatura abbandonato davanti alla scuola media Don Milani. Insomma, il quartiere residenziale non smentisce i luoghi comuni con i quali spesso si parla delle periferie.

La colpa di questa situazione non può essere certo attribuita ai soli residente, ma sicuramente anche i compaesani del nostro lettore un pezzetto di responsabilità con ogni probabilità ce l'hanno. Ma è soprattutto chi provvede al servizio di raccolta rifiuti a dovere adottare qualche accorgimento in più per poter rimuovere la sporcizia anche quando questa viene gettata abusivamente da qualche incivile.