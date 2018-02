C'è un palo della luce, in via Pio XI a Como, vicino al Gran Mercato di Sagnino per intenderci, che non sembra affatto godere di buona salute. E' così ammalorato nella parte bassa che sembra rischiare di cadere da un momento all'altro. La residente Annarita Sighinolfi segnala il problema affinché chi di dovere intervenga innanzitutto per valutarne la tenuta e la stabilità ed, eventualmente, per metterlo in sicurezza.