A Sagnino regna il buio: camminare di sera fa paura (ed è pericoloso)

Pericoloso camminare a Sagnino quando è sera. Con l'arrivo del buio in via Segantini i lampioni non sono sufficienti a garantire illuminazione e quindi la sicurezza dei pedoni. Ci sono tratti che sono completamente al buio e solo i fanali delle auto che sopraggiungono consentono di vedere dove si mettono i piedi. A segnalare questo disservizio è la lettrice Michela a nome anche di altri residenti della zona. Infatti, il problema in inverno è ancora più sentito poiché fa buio già nel tardo pomeriggio quando ancora la strada è frequentata da molti pedoni che abitano in zona.