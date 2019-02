Prove generali di allarme, in funzione in Ticino le super sirene per avvertire la popolazione

Niente panico se sentirete delle fortissime sirene suonare all'impazzata. Il suono proviene dalla vicina Svizzera, ma non c'è davvero da allarmarsi. La protezione civile del Mendrisiotto ha comunicato che domani, 6 febbraio, tra le 13.30 e le 14 proverà le sirene che allertano la popolazione in caso di pericolo imminente. Verrà emesso più volte il segnale d'allarme generale che si potrebbero sentire anche sul territorio comunale, pertanto si invita la popolazione a non allarmarsi.