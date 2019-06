Como, un quartiere resterà senz'acqua nelle ore più calde

Il prossimo lunedì (1 luglio 2019) parte del quartiere di Sagnino (al confine con Monte Olimpino) resterà senz'acqua dalle ore 9 alle 17. Lo ha preannunciato Acsm Agam reti gas acqua (società del gruppo Acsm Agam) in vista dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete acquedotto che comporteranno la parziale sospensione della distribuzione idrica nelle vie Pio XI, Cappelletti e Giordano Bruno. Sono già stati affissi i cartelli di avviso.

Vista la durata della sospensione e le particolari condizioni meteo, sarà organizzato un presidio per la fornitura di sacchetti d’acqua in via Pio XI all’altezza dell’incrocio con le vie Bruno e Solari, dalle ore 11 alle 14.

"L'azienda si scusa per il disagio - si legge nella nota mdi Acsm Agam - che sarà contenuto per quanto possibile, precisando che l'intervento è necessario per il corretto funzionamento della rete e del servizio".