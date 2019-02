Tir in via San Giacomo nonostante il divieto, bloccato dai vigili: caos traffico a Sagnino

Traffico paralizzato a Sagnino nel tardo pomeriggio di venerdì 15 febbraio 2019: tutto a causa di un tir che ha imboccato via San Giacomo, vietata ai mezzi pesanti. Sul posto era di passaggio una pattuglia della polizia locale di Como che ha bloccato il camion.

Il mezzo pesante è stato fatto tornare indietro con non poca fatica e poi scortato su via Bellinzona. Manovre che hanno richiesto diverso tempo, con conseguenti pesanti disagi al traffico su tutta via PioXI fino a Monte Olimpino.