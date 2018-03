Sì ai lavori in via Papini a Sagnino: l'azienda del gas promette ai residenti l'asfaltatura

Questa mattina, 12 marzo 2018, una delegazione di cittadini residenti in via Papini a Sagnino ha incontrato un responsabile dell'azienda 2i Rete Gas. Al centro dell'incontro c'era la questione dei lavori in programma in via Papini. I cittadini, infatti, nei giorni scorsi hanno promesso battaglia senza le dovute rassicurazioni che l'azienda provveda al rifare l'asfalto se della strada (privata ma con accesso pubblico).

In poche parole i cittadini hanno annunciato l'intenzione di bloccare i lavori con una resistenza passiva non violenta z cioè non rimuovendo le loro auto in sosta e impedendo, quindi, ai mezzi di lavoro di iniziare l'allestimento del cantiere e di cominciare l'intervento alla rete del gas.

I cittadini, capitanati dall'ex consigliere comunale di Como Vittorio Mottola, hanno ottenuto l'impegno formale dell'azienda del gas: la strada verrà completamente asfaltata entro la fine della primavera. Insomma, scompariranno quelle buche e quei dissestamenti lasciati da numerosi precedenti lavori pubblici eseguiti senza mai riprestinare il manto stradale.